Salt Lake City Classics

Robin Ritoss captured these fun moments at the 2017 U.S. International Classic this week in Salt Lake City, Utah.

Marin Honda, Sean Rabbitt and Kaori Sakamoto

U.S. ice dancers, Julia Biechler and Damian Dodge

Team Gadbois – Montréal: LEFT: Caroline Soucisse, Laurence Fournier-Beaudry and Olivia Smart; RIGHT: Nikolaj Sørensen, Adrià Díaz, Shane Firus

BELOW: Nikolaj Sørensen/Laurence Fournier-Beaudry (Denmark), Adrià Díaz/Olivia Smart (Spain), Shane Firus/Caroline Soucisse (Canada)

Chris Knierim and Alexa Scimeca Knierim

Men’s medalists: Liam Firus (bronze), Nathan Chen (gold) Max Aaron (silver)

Pairs medalists: Chris Knierim & Alexa Scimeca Knierim (USA – silver), Michael Marinaro & Kirsten Moore-Towers (Canada – gold), Brian Johnson & Chelsea Liu (USA – bronze)

Deanna Stellato & Nathan Batholomay

2017 U.S. INTERNATIONAL CLASSIC RESULTS