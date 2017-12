Team Japan 2018 – Japan has named the athletes that will compete at the 2018 Olympic Winter Games, Four Continents, World Junior Championships and the World Championships:

Olympic Winter Games:

Ladies: Satoko Miyahara, Kaori Sakamoto

Men: Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Keiji Tanaka

Pairs: Miu Suzaki and Ryuichi Kihara

Ice Dance: Kana Muramoto and Chris Reed

World Championships:

Satoko Miyahara, Wakaba Higuchi

Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Keiji Tanaka

Pairs: Miu Suzaki and Ryuichi Kihara Ice Dance: Kana Muramoto and Chris Reed

Four Continents:

Satoko Miyahara, Kaori Sakamoto, Mai Mihara

Shoma Uno, Keiji Tanaka, Takahito Mura

Pairs: Miu Suzaki and Ryuichi Kihara, Narumi Takahashi and Ryo Shibata, Riku Miura and Shoya Ichihashi

Ice Dance: Kana Muramoto and Chris Reed, Misato Komatsubara and Tim Koleto, Rikako, and Rikako Fukase and Aru Tateno

World Junior Championships:

Men: Mitsuki Sumoto, Sena Miyake

Ladies: Rika Kihira, Mako Yamashita, Yuhana Yokoi

Pairs: Riku Miura and Shoya Ichihashi