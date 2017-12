Team Russia 2018: At the conclusion of the national championships in late December, Russia announced the team that will compete at the 2018 European Championships in Moscow. The Olympic team will be announced following Europeans.

2018 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS TEAM

Ladies: Alina Zagitova, Maria Sotskova, Evgenia Medvedeva

Reserve: Stanislava Konstantinova, Polina Tsurskaya

Men: Mikhail Kolyada, Alexander Samarin, Dmitry Aliev

Reserve: Sergei Voronov, Artur Dmitriev Jr. Pairs: Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov, Ksenia Stolbova/Fedor Klimov, Natalia Zabiyako/Alexander Enbert

Reserve: Christina Astakhova/Alexei Rogonov, Alexandra Boykova/Dmitry Kozlovsky Ice Dance: Ekaterina Bobrova/Dmitry Solovyev, Alexandra Stepanova/Ivan Bukin, Tiffany Zagorski/Jonathan Guerreiro

Reserve: Betina Popova/Sergei Mozgov, Sofia Evdokimova/Yegor Bazin